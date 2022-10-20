Susuzlu çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika
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Susuzlu çocuklara trafik eğitimi

20.10.2022 12:09
Susuzlu çocuklara trafik eğitimi

Susuzlu çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Susuzlu çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı 11'inci Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'nca ilçeye bağlı Doyumlu Köyü Şehit Polis Tuncer Mustafaoğlu ve Kurugöl Köyü İlkokulunda 10 öğrenciye Kars'a getirdi.

Jandarma ekiplerince Kars'a getirilen öğrenciler Kars Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı olarak Genel Trafik Kuralları hakkında eğitim verildi.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki araçları kullanan öğrenciler hem eğlendiler, hem de eğlenirken trafik kurallarını öğrendiler. Öğrenciler daha sonra Kars'tan ayrılarak Susuz'a döndüler. - KARS

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Jandarma, Susuz, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susuzlu çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

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