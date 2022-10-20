Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndaki araçları kullanan öğrenciler hem eğlendiler, hem de eğlenirken trafik kurallarını öğrendiler. Öğrenciler daha sonra Kars'tan ayrılarak Susuz'a döndüler. - KARS

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Susuz, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Susuzlu çocuklara trafik eğitimi - Son Dakika

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