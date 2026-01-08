Süt fiyatı arttı, üretici yeterli bulmadı

(EDİRNE) - Edirne Merkez Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ inek sütü satış fiyatına yaptığı zammın yeterli olmadığını ifade ederek, "Fiyat 25 lira olmalıydı" dedi.

Üreticinin sattığı soğutulmuş çiğ inek sütü litre satış fiyatı gelen zamla 22 lira 22 kuruşa yükseldi.

SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, açıklanan fiyatın 25 lira olması gerektiğini savundu.

Ulusal Süt Konseyi'nin yapısını değiştiremediklerini ifade eden Suiçmez, "Öncelikle bu konseyin yapısına bakmak lazım. Maalesef bu konseyin yapısını bir türlü değiştiremedik. Eşit şartlarda orada temsil hakkı olması lazım. Üretici örgütleri olarak orada yeterli temsil edilemiyoruz" dedi.

"İşin içerisinde olmayan insanların sıkıntıyı bilemeyeceğini" söyleyen Suiçmez, "Bu fiyat asla yeterli değil. Fiyat 25 lira olmalıydı. 1,5 buçuk litre yem paritesidir bu. Şu anda bu fiyatla yem paritesi 1,29'a geliyor, 1,5 olması lazım" diye konuştu.