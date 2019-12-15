Süt kamyonu alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Süt kamyonu alevlere teslim oldu - Son Dakika

Süt kamyonu alevlere teslim oldu

6 saat önce

Bursa'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim olan süt kamyonu küle döndü.

Süt kamyonu alevlere teslim oldu, System.String[]

Bursa'da henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevlere teslim olan süt kamyonu küle döndü.


Olay, Bursa'nın Orhangaziilçesi İznik karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova'ya süt taşıyan 32 HS 145 plakalı tanker, Boyalıca mevkisinde alev aldı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken kamyonet kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonu söndürürken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.


Kullanılmaz hale gelen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Pamukova, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:29 Kaynak: İHA
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