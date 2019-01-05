Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Kadınların Boşandıklarını Sonradan Öğrendiği Uygulama Son Buluyor
BBC

Suudi Arabistan'da Kadınların Boşandıklarını Sonradan Öğrendiği Uygulama Son Buluyor

42 dakika önce

Bloomberg haber ajansı, Suudi Arabistan'da eşleri tarafından boşanma davası açılan kadınların bunu boşanma tamamlandıktan sonra öğrenmelerine neden olan uygulamanın yarın itibariyle sona ereceğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da Kadınların Boşandıklarını Sonradan Öğrendiği Uygulama Son Buluyor, System.String[]
Bloomberg haber ajansı, Suudi Arabistan'da kadınların boşandıklarını boşanma süreci tamamlandıktan sonra öğrendikleri uygulamanın yarın itibarıyla sona ereceğini bildirdi.

Suudi avukat Nisreen al-Ghamdi, Pazar günü uygulamaya konulacak olan Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, boşanma mahkemeye intikal ettiğinde kadınların kısa mesajla bilgilendirilmesinin zorunlu hale geleceğini aktardı.

Nisreen al-Ghamdi, Suudi Arabistan'da şu anda bazı erkeklerin eşlerine haber vermeden boşanma davası açtığını söyledi.

Al-Ghamdi, düzenlemenin nafaka gibi hakların önünü açtığını ifade ederek, "Yeni düzenleme kadınlar boşandıklarında hak elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bu düzenlemeyle, hakimlerin boşanmadan önce yetkilerini kötüye kullanması engelleniyor" diye konuştu.

Yeni yasa, Prens Muhammed Bin Salman'ın ekonomik ve sosyal reformları kapsayan 2030 Vizyon planıyla ilgiyle çabalarıyla uyumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Prens Bin Salman'ın gücünü daha da pekiştirmesiyle beraber Suudi kadınlar haklar elde etmeye başladı. Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl kadınların araba kullanmasını yasaklayan düzenlemeye son vermişti. Ayrıca sosyal hayatta cinsiyetler arası etkileşimle ilgili pek çok kısıtlama kaldırılmıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, ülkenin kadınları pasaport başvurusu, ülke dışına seyahat, evlenme ve hatta hapisten salınma gibi durumlarda bir erkek vekilin onayına hala ihtiyaç duyuyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:11 

Adalet Bakanlığı, Bloomberg, Suudi Arabistan, Dünya
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