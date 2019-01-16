Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'da Oynanacak İtalyan Süper Kupası Maçı Roma'da Protesto Edildi
BBC

Suudi Arabistan'da Oynanacak İtalyan Süper Kupası Maçı Roma'da Protesto Edildi

30 dakika önce

Juventus-Milan maçının Suudi Arabistan'da oynanacak olması, roma'da protesto edildi.

Suudi Arabistan'da Oynanacak İtalyan Süper Kupası Maçı Roma'da Protesto Edildi, System.String[]
İtalyan Serie A ekipleri Juventus ve Milan arasında Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da yapılacak olması Roma'da protesto edildi.

Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Kent Stadyumu'nda yapılacak maç, kadınların yalnızca "aile" tribününe girişine izin verilecek olması nedeniyle tepki çekmişti.

Bu sabah Suudi Arabistan'ın Roma Büyükelçiliği önünde yapılan gösteride bu uygulamanın yanı sıra Suudi Arabistan'da kadın hakları aktivistlerine yönelik baskılar, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen bombardımanları da protesto edildi.

Gösteriye, Uluslararası Af Örgütü'nün İtalya şubesi, gazeteciler sendikası ve insan hakları örgütlerinden temsilciler katıldı.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada Çarşamba akşamı oynanacak maç için "insan haklarına atılmış bir gol" benzetmesi yapıldı.

Göstericiler, İtalyan futbol ligi yönetimi ile Juventus ve Milan takımlarını, maçı Suudi Arabistan'da oynamayı kabul ederek "suç ortaklığı" yapmakla suçladı. 22.5 milyon Euro'luk anlaşma

İtalyan basınındaki haberlere göre, Serie A yönetimi, Süper Kupa'nın gelecek 5 yıl içinde 3 kez Suudi Arabistan'da oynanması için 22,5 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzaladı.

Maç başına 7,5 milyonluk gelirin yüzde 90'ının takımlara, yüzde 10'unun da Serie A'ya verileceği belirtildi.




Bugünkü protestoyu düzenleyenlerin açıklamasında bu anlaşmaya da atıfla şu ifadeler yer aldı:

"7 milyon Euro. Yemen'de 4 yıldır sivilleri katleden - ve aralarında İtalyan yapımı olanların da yer aldığı - bombalar karşısındaki sessizliğin bedeli bu. Çocuk askerler karşısındaki sessizliğin bedeli bu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Konsolosluğu'nda vahşice öldürülmesi karşısındaki sessizliğin bedeli bu… Her yıl onlarca idam cezasının kamuya açık şekilde kafa kesme yöntemiyle uygulandığı bir ülke karşısındaki sessizliğin bedeli bu."

Kendisi de koyu bir Milan taraftarı olan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise maçı izlemeyerek protesto edeceğini söyledi.

Bu akşamki maç, yurt dışında oynanan 10. İtalya Süper Kupası maçı olacak. Daha önce İtalyan Süper Kupa maçlarının oynandığı ülkeler arasında Çin, Libya ve Katar da yer alıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:56 

Dünya
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