Suudi Arabistan'da Tepki Çeken Samba Gösterisine Soruşturma - Son Dakika

- Suudi Arabistan'da tepki çeken Samba gösterisine soruşturma

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde düzenlenen etkinlikteki samba gösterisinde dansçıların kıyafeti büyük tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı. Kentte geçtiğimiz hafta düzenlenen Turizm Kış Festivalinde 3 samba dansçısının şehrin işlek caddesindeki gösterisindeki kıyafeti, sosyal medyada hızla yayılarak ülke gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı dansçıların yarı çıplak halde olduğunu işaret ederek, "Müslüman bir ülke olduğumuzu unuttuk ve ahlaki ihlallere başladık" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise Suudi Arabistan'ın İslami ilkelerden uzaklaştığını belirtti. Tepkilerin ardından Cizan Valisi Prens Muhammed bin Nasır, gösteri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Muhalif Suudi akademisyen Saied ibn Nasser ise dansçıların, yetkililerin bilgisi dahilinde festivalde bulunduğunu söyleyerek, "Festivale üstsüz dansçılar getirdiler sonra Prens Muhammed Nasır konuyu araştırmak için emir yayınladı. Allah'ı mı kandırıyorsunuz, yoksa müminleri mi? İnsanlar Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğünü ve ardından soruşturma emri verdiğini unuttu mu sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.