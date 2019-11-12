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Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı
6 saat önce
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.
Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.
Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:16
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