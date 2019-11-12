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Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı. Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi

Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.


Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan, Riyad, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:16 
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