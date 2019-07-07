Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit yakını bin kişiye "hac hediyesi"
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Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit yakını bin kişiye "hac hediyesi"

1 saat önce

Suudi Arabistan, Filistinli şehit yakını bin kişiyi bu yıl hac için kutsal topraklarda ağırlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan Filistinli şehit yakını bin kişiye
Suudi Arabistan, Filistinli şehit yakını bin kişiyi bu yıl hac için kutsal topraklarda ağırlayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz, Filistinli şehit ailelerinden bin kişinin, "Hadimul Harameyn Eş-Şerifeyn'in misafirleri" olarak hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda ağırlanması yönünde talimat verdi.
Filistinli şehit yakınlarına yönelik hac programının İslam İşleri Davet ve İrşat Bakanlığı gözetiminde gerçekleştirileceği belirtildi.
Filistinli hacı adaylarının özel uçaklarla kutsal topraklara getirilmesi için Mısır ve Ürdün'deki elçiliklere talimat verildiği açıklandı.
Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Kral Selman, Güncel
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