Suudi Arabistan'dan Gazze Barış Planı Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suudi Arabistan'dan Gazze Barış Planı Desteği

17.01.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Gazze'nin yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'ndeki kapsamlı barış planının "ikinci aşamasının" başlatılması ve Gazze Şeridi'ni geçici bir geçiş organı olarak yönetmek üzere Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulduğunun duyurulmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki barış planının ikinci aşamasının başlatılması, Gazze'yi yönetmek üzere Filistin Ulusal Komitesi'nin kurulduğunun duyurulması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Barış Konseyi'nin kurulması, İsrail ordusunun çekilmesi ve Batı Şeria'nın herhangi bir bölümünün ilhakının önlenmesine" yönelik açıklamasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kurumsal ve coğrafi bağın korunmasının, Gazze'nin birliğinin sağlanmasının ve onu bölmeye yönelik her türlü girişimin reddedilmesinin öneminin vurgulandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin Ulusal Komitesi'nin Gazze Şeridi sakinlerinin günlük işlerini yönetme görevlerini yerine getirmesini desteklediği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, ateşkesin kalıcı kılınması, insani yardımın engelsiz erişiminin güvence altına alınması, erken iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarının hızla başlatılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu adımların, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ndeki sorumluluklarını üstlenmek üzere geri dönmesinin, İsrail işgalinin sona ermesinin ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının yolunu açması gerektiğine işaret edildi.

Gazze'nin Yönetimi için Filistin Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, komitenin çalışmalarına Mısır'ın başkenti Kahire'de başladığını, kısa süre içinde Gazze'ye geçerek acil yardım planını hayata geçireceklerini açıklamıştı.

Komitenin, Filistin ekonomisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen 15 teknokrat isimden oluştuğunu aktaran Şaas, "Gazze'ye yardım planı; Arap Birliği ve İslam dünyası tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği'nin de memnuniyetle karşıladığı Mısır planına dayanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Mısır'ın öncülük ettiği plan, Mart 2025'te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından kabul edildi.

Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık planın maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre ise Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerekiyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Filistin, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Gazze Barış Planı Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 01:17:04. #7.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Gazze Barış Planı Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.