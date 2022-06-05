Suudi Arabistan'dan Hintli yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerine kınama - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Hintli yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerine kınama

05.06.2022 23:25
Suudi Arabistan'dan Hintli yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerine kınama

Suudi Arabistan, Hindistan iktidar partisi yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini kınayarak, "İslam dininin sembollerine saygısızlığın kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Hindistan iktidar partisi yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini kınayarak, "İslam dininin sembollerine saygısızlığın kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tüm dini şahsiyetlere ve sembollere yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceği belirtildi.

İslam dininin sembollerine saygısızlığın da kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, Hindistan'da iktidardaki Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın, Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle görevinden alınmasının memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın inançlara ve dinlere saygı gösterilmesi çağrısının teyit edildiği dile getirildi.

Suudi Arabistan'ın kınama açıklamasından önce Katar ve Kuveyt de iktidar partisi yetkililerinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeleri nedeniyle Hindistan'a protesto notası vermişti.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullananlar görevlerinden alındı

Hindistan'da, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın bugün görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, gelen tepkiler üzerine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulundu.

Partiden ihraç edilen Jindal ise partinin kararının önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Hz Muhammed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Hintli yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerine kınama - Son Dakika

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