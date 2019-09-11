Suudi Arabistan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na olağanüstü toplantı çağrısı

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki bazı bölgeleri İsrail'e katma çabaları nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.



Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edileceği" yönündeki açıklamasını görüşmek üzere İİT'den olağanüstü toplantı talep edildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in açıklamasının tamamen geçersiz olduğu, Filistin halkına yönelik ciddi tehlike taşıdığı, bunun BM antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.



İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan kınama



İİT, İsrail'i kınayarak, Suudi Arabistan'ın toplantı çağrısının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. İİT Genel Sekreteri Yusuf Eluseymin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin "ilhak edilmesi" planını reddettiğini ve Filistinlilere yapılan zulmü kabul etmediğini söyledi. Eluseymin, Suudi Arabistan'ın daveti üzerine olağanüstü toplantı düzenleyeceklerini ifade etti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, dün yaptığı konuşmada 17 Eylül'de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini söylemişti. - RİYAD