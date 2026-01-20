Suudi Arabistan'dan İsrail'e Kınama

Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yerleşkesine el koyarak tesisleri yıkmasını, uluslararası hukukun ve teamüllerin ihlali olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'teki UNRWA merkezine yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Suudi Arabistan'ın, İsrail'in uluslararası hukuku ve insani normları ihlal eden eylemlerini kesin bir dille reddettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in insani yardım kuruluşlarına yönelik suçlarının engellenmesi için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın UNRWA'ya yönelik desteğinin süreceği kaydedilen açıklamada; uluslararası toplumdan insani yardım kuruluşlarını, çalışanlarını ve tesislerini koruma görevini üstlenmesi talep edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçleri, bugün bir buldozer eşliğinde UNRWA'nın Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan merkezine baskın düzenledi. Baskın sırasında tesis içindeki çok sayıda binayı yıkan ekipler, yerleşkede ağır tahribata yol açtı.

Görgü tanıkları, aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de yıkım çalışmalarını yerinde takip ettiğini aktardı. Ayrıca baskını gerçekleştiren güçlerin, merkezdeki BM bayrağını indirerek yerine İsrail bayrağı çektiği bildirildi.