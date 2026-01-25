Suudi Arabistan'dan Yemen'e Akaryakıt Desteği - Son Dakika
Suudi Arabistan'dan Yemen'e Akaryakıt Desteği

25.01.2026 19:35
Yemen'deki 70'ten fazla elektrik santralinin işletilmesi için Suudi Arabistan akaryakıt hibe etti.

Suudi Arabistan'ın, Yemen'in başta Hadramevt vilayeti olmak üzere çeşitli bölgelerindeki 70'ten fazla elektrik santralinin işletilmesi amacıyla hibe ettiği akaryakıt desteğinin sevkiyatına başlandığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Hadramevt Vali Yardımcısı Hasan el-Cilani, elektrik sektörünü desteklemek amacıyla Suudi Arabistan tarafından akaryakıt hibesi sağlandığını açıkladı.

Haberde, ülkede 70'ten fazla santralin faaliyette tutulabilmesi için toplam 339 milyon litre dizel ve mazot içeren bir hibe verileceği, desteğin yaklaşık 81 milyon dolar piyasa değerine sahip olduğu belirtildi.

Hadramevt'te Yemenli petrol şirketi Masila tesislerinde düzenlenen törende konuşan Cilani, söz konusu desteğin temel hizmetlerin iyileştirilmesine, ticari faaliyetlerin canlandırılmasına ve halkın yaşam koşullarının rahatlatılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Cilani, akaryakıt hibesinin ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında elektrik sektörünün sürdürülebilirliği açısından stratejik bir destek niteliği taşıdığını belirterek, Suudi Arabistan hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Suudi Arabistan, 21 Ocak'ta, Yemen'deki elektrik kesintilerini azaltmak ve ekonomik koşulları iyileştirmek amacıyla, 70'ten fazla santralin işletilmesini kapsayan bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

Yemen'de devam eden ekonomik kriz ve ağır yaşam koşulları, başta elektrik olmak üzere temel kamu hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açarken, hükümet temel altyapıyı onarma ve hizmetleri iyileştirme çabalarını sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramevt ve Mehra vilayetlerini ele geçirmişti.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, iki vilayeti geri alarak 8 Ocak'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de konuşlanmıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Enerji, Güncel, Yemen, Son Dakika

