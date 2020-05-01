Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor - Son Dakika Spor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor

21 dakika önce

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı kulüple görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor, System.String[]

Yeni sezon hazırlıklarına sürdüren Galatasaray'a, kadrosunda düşünmediği yıldız isimden sevindirici haber geldi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira'nın bonservisini almak için sarı-kırmızı kulüple temasa geçti.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre; Al-Nasr Riyad kulübü, Maicon Pereira'dan memnun olduğunu ve takımda kalacağını açıkladı.

AYRILIK AN MESELESİ

Haberde, Maicon'un menajerinin Al-Nasr Riyad kulübü ile yeni bir sözleşme imzalamak için Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızı kulüpten ayrılmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Maicon Pereria Roque, Suudi Arabistan, Galatasaray, Riyad, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:27 

YORUMLAR

Son Dakika

Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Ömer Bayram'dan ilginç itiraf: Oteldeki odama gelen taraftarlara kapıyı boxerla açmıştım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı koronavirüse yakalandı Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı koronavirüse yakalandı         
22:41
Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı         
21:49
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı         
21:39
Trump'ın Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz         
21:24
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada gençlere taş çıkarttı         
21:23
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?         
21:20
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor         
21:05
Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı Eda Taşpınar, bol dekolteli fotoğrafı ile 40. yaş gününü kutladı         
20:51
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek         
20:40
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim         
20:38
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler         
20:38
TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik TFF, liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı         
20:36
Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı Görenler şaşkına göndü! Ahırdan kaçan dana, evin çatısına çıktı         
20:21
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş         
19:56
Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek "Estetik güzeli" haberlerine ilk kez yanıt verdi: Burnum ve dişlerimde estetik var         
19:51
Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor Manchester efsanesi Gary Neville: Cristiano Ronaldo, Pele'nin rekorunu kırmak istiyor         
19:46
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı         
19:45
Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı         
19:32
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı         
19:29
Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor Milli futbolcu Enes Ünal'ı Trabzonspor ve Galatasaray istiyor         
19:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi         
19:16
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi         
19:12
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti 5 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla bitti         
18:40
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü         
18:13
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 22:49:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad, Galatasaray'dan kiraladığı Maicon'un bonservisini alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]