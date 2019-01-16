Suudi Arabistan Hükumetinin ABD'de Suç İşleyen 5 Gence Kaçmaları İçin Yardım Ettiği İddia Edildi

ABD
merkezli uluslar arası haber kanalı Foxnews Suudi Arabistan
hükumetinin ABD'de cinayet ve tecavüz suçları ile itham edilen 5 gence ülkeden çıkmaları için yardım ettiği iddia etti.
ABD merkezli uluslararası haber kanalı Foxnews kanalı Suudi Arabistan hükumetinin, ABD'de eğitim gördükleri sırada adam öldürme, tecavüz cinsel istismar gibi suçlarla itham edilen veya hüküm giymiş 5 Suudi gence ülkeden çıkmak için yardım ettiğini öne sürdü.
Haberde gençlerin isimleri, 'Abdülrahman Samir Nurah, Abdülaziz
el Duvays, Velid Ali el Harthi, Süleyman Ali el Gvayz ve Ali Hüseyin el Hamud' olarak verildi ve 5 Suudi'nin 2012-2016 yıllarında Oregon
eyaletinde çeşitli suçlara dahil olduğu belirtildi.
Haberde Nurah hakkında, "Nurah Ağustos 2016 yılında 15 yaşında bir kızın ölümü ile suçlanırken Amerika
'dan kendi ülkesine kaçtı" ifadelerine yer verildi ve Nurah'ın kaçmasına Suudi hükumetinin ciddi yardımlarda bulunduğu da ifade edildi.
Duvays'ın ise 2014 yılında bir üniversite arkadaşına uyuşturucu madde ve alkol verdikten sonra tecavüz ettiği ve yargı sürecindeyken yine Suudi hükumetinin yardımı ile ABD'den kaçtığı ifade edildi.
Harthi'nin de 2014 yılında düzenlenen bir operasyonda evinde çok sayıda çocuk pornosu bulunduğu ve mahkeme sürecinde Los Angels'taki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nın kefaretini ödediği belirtildi.
Suudi hükumetinin yardım ettiği iddia edilen Gvayz ise 2016 yılında alkollüyken kullandığı arabası ile evsiz bir adama çarparak öldürmekle yargılandığı belirtildi.
Suudilerin ülkeden çıkması için yardım ettiği bir diğer genç olan Hamud da ise yine çok çeşitli cinsel suçlar işlediği gerekçesi ile yargılandığı kaydedildi. - WASHINGTON