Suudi Arabistan ile Bahreyn, "aşırılıkla" mücadele etmek için ortak çalışma ekibi kurma kararı aldı - Son Dakika

Suudi Arabistan ile Bahreyn, gençler arasında aşırılık yanlısı ideolojilerin yayılmasını önlemek için ortak çalışma ekibi kurma konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında yer alan habere göre, Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Komisyonuna bağlı Siyasi Koordinasyon Komitesinin ilk toplantısı, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlendi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani başkanlığında düzenlenen toplantıda; gençler arasında aşırılık yanlısı ideolojilerin yayılmasını önlemek için ortak çalışma ekibi kurulması ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda, iki ülkenin ve bölge halklarının güvenlik ve istikrarı adına komitenin hem ikili hem de uluslararası düzeydeki çalışmalarını daha geniş ufuklara taşıması kararlaştırıldı.

İki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda Suudi Arabistan ve Bahreyn'i ilgilendiren ortak meselelerdeki fikir birliğinin önemine işaret edildi.

Tarafların ayrıca toplantıda elde edilen olumlu ve verimli sonuçlardan memnun olduğu kaydedildi.