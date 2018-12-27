Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Kralı Selman Kabineyi Değiştirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman Kabineyi Değiştirdi

37 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman, Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin görevini değiştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman Kabineyi Değiştirdi, System.String[]
Suudi Arabistan Kralı Selman, Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin görevini değiştirdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, kabinede değişiklik yapma kararı aldı. Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz El Asaf 'ı getirdi. Kral Selman tarafından yayınlanan genelgeye göre, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens Muhammed Bin Nevvaf'ı Kral Danışmanlığına tayin edildi. Turki el Şeyh, Spor Genel Müdürlüğünden alınıp Eğlence Genel Müdürlüğüne getirilirken, Spor Genel Müdürlüğüne Abdulaziz bin Turki getirildi.

Veliaht Prens Uzay Ajansının başına getirildi

Kral Selman ayrıca Başbakanlığı tamamen kendisine bağlayarak, Veliaht Prens Muhammed Bin SelmanBaşbakan Yardımcısı olarak atadığı bildirildi. Daha önceden Savunma Bakanı olan Veliaht Prens ayrıca yeni kurulan Ulusal Uzay Ajansı'nın başına getirildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:09 Kaynak: İHA

Sultan Abdülaziz, Kral Selman, Suudi Arabistan, Politika
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