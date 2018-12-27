Suudi Arabistan Kralı Selman Kabineyi Değiştirdi

Suudi Arabistan
Kralı Selman, Dışişleri Bakanı
Adil El Cubeyr'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkilinin görevini değiştirdi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
, kabinede değişiklik yapma kararı aldı. Değişiklik kapsamında Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz El Asaf 'ı getirdi. Kral Selman
tarafından yayınlanan genelgeye göre, Suudi Arabistan'ın Londra
Büyükelçisi Prens Muhammed Bin Nevvaf'ı Kral Danışmanlığına tayin edildi. Turki el Şeyh, Spor Genel Müdürlüğünden alınıp Eğlence Genel Müdürlüğüne getirilirken, Spor Genel Müdürlüğüne Abdulaziz bin Turki getirildi.
Veliaht Prens Uzay Ajansının başına getirildi
Kral Selman ayrıca Başbakanlığı tamamen kendisine bağlayarak, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
'ı Başbakan Yardımcısı
olarak atadığı bildirildi. Daha önceden Savunma Bakanı olan Veliaht Prens ayrıca yeni kurulan Ulusal Uzay Ajansı'nın başına getirildi.
Musa'ad Ayban Ulusal Güvenlik Danışmanlığına, General Halid bin Karar el Harbi ise Genel Kamu Güvenliği Direktörlüğüne atandı. - RİYAD