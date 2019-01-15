Suudi Arabistan, Petrol Üretimini Azaltabileceğinin Sinyalini Verdi
58 dakika önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, küresel bir ekonomik yavaşlama durumunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, günlük petrol üretimini azaltabileceğinin sinyalini verdi. Bakan El-Falih, Amerikan yayın kuruluşu CNN’e yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik resesyon görmediğini vurgulayarak “Eğer bir yavaşlama görürsek, bu, petrol piyasasının tedarikte yapacağı düzenlemelerle kolayca karşı koyabileceği küçük bir […]The post Suudi Arabistan, petrol üretimini azaltabileceğinin sinyalini verdi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, küresel bir ekonomik yavaşlama durumunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkelerin, günlük petrol üretimini azaltabileceğinin sinyalini verdi.
Bakan El-Falih, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik resesyon görmediğini vurgulayarak "Eğer bir yavaşlama görürsek, bu, petrol piyasasının tedarikte yapacağı düzenlemelerle kolayca karşı koyabileceği küçük bir yavaşlama olacaktır" diye konuştu. Aralık
ayında günlük petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını anımsatan El-Falih, "(OPEC üyesi ülkelerle) Düzenli olarak toplanıp, piyasaları denetliyoruz. Eğer günde 1.2 milyon varilden (kesinti) de daha fazlası gerekiyorsa kesinlikle bir araya gelir ve bunu yaparız" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:25
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