Suudi Arabistan ve Suriye'den Bölgesel Görüşme
Suudi Arabistan ve Suriye'den Bölgesel Görüşme

09.01.2026 05:16
Suudi Dışişleri Bakanı, Suriye'deki gelişmeleri ve bölgesel istikrarı telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Şeybani arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve bu gelişmelere ilişkin yürütülen çabalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'deki mevcut durumun bölgesel istikrar üzerindeki yansımaları ve ilgili tarafların bu kapsamda attığı adımlar ele alındı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

