Suudi Arabistan ve Ürdün'den YPG - Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suudi Arabistan ve Ürdün'den YPG - Suriye Mutabakatına Destek

30.01.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Ürdün, YPG ile Suriye hükümeti arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakatın Suriye'nin barış, güvenlik ve istikrar yolundaki adımlarına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Suriye hükümetinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına "tam destek verildiği" vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin sukunet sağlanması yönündeki girişimlerine, tarafların olumlu yaklaşım gösterdiği de kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Fuad Mecali de Suriye tarafından yapılan açıklamanın "memnuniyetle karşılandığı" ifade etti.

Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan mutabakatın "Suriye'nin birliğini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu" dile getiren Mecali, mutabakatın "Suriye halkının çıkarları doğrultusunda uygulanması" gerektiğine dikkati çekerek, "ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecine katkı sağlanmasının önemine" işaret etti.

Suriye ile YPG arasında 18 Ocak'ta bir uzlaşıya varılmış, ancak örgütün ihlalleri üzerine Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlatmıştı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Suriye, Ürdün, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Ürdün'den YPG - Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:59:24. #7.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Ürdün'den YPG - Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.