Suudi Arabistan ve Ürdün'den YPG - Suriye Mutabakatına Destek

Suudi Arabistan ve Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan mutabakatın Suriye'nin barış, güvenlik ve istikrar yolundaki adımlarına katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.

Suriye hükümetinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına "tam destek verildiği" vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin sukunet sağlanması yönündeki girişimlerine, tarafların olumlu yaklaşım gösterdiği de kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Fuad Mecali de Suriye tarafından yapılan açıklamanın "memnuniyetle karşılandığı" ifade etti.

Suriye hükümeti ile YPG arasında varılan mutabakatın "Suriye'nin birliğini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirme yolunda önemli bir adım olduğunu" dile getiren Mecali, mutabakatın "Suriye halkının çıkarları doğrultusunda uygulanması" gerektiğine dikkati çekerek, "ülkenin yeniden inşa ve toparlanma sürecine katkı sağlanmasının önemine" işaret etti.

Suriye ile YPG arasında 18 Ocak'ta bir uzlaşıya varılmış, ancak örgütün ihlalleri üzerine Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlatmıştı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, bugün ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.