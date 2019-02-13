Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti

8 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın genişletme çalışmalarını denetlemek için girdiği Mescid-i Haram'da, Kabe'nin üzerine çıkması büyük tepki çekti.

Hacerü'l-esved taşını öptükten sonra Kabe'nin içine giren; ardından yanındakilerle beraber Kabe'nin üzerine çıkan Veliaht Prens, büyük tepki topladı. O anlar ise Mescid-i Haram'da bulunanlarca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 04:59 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, Suudi Arabistan'ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesine Ekledi Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada

Fransa'da Bir Belediye Başkanı Köpeklerin Havlamasını Yasakladı Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 01:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Kabe'nin Üzerine Çıkması Büyük Tepki Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]