Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü

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Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde mumlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.