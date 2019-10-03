Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma
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Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

1 saat önce

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü Toplanan kalabalıktan detay Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde...

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü

Toplanan kalabalıktan detay

Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde mumlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.

Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma

Washington Büyükelçiliği, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 Kaynak: AA
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