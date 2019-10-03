Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önünde anma
1 saat önce
Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü Toplanan kalabalıktan detay Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde...
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:21 Kaynak: AA
Suudi Arabistan Washington Büyükelçiliği önü
Toplanan kalabalıktan detay
Grup adına konuşma yapılması WASHİNGTON - Gazetecileri ve Diğer Basın Özgürlüğü Aktivistlerini Koruma Komitesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yıl dönümünde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde mumlar eşliğinde oturma eylemi yaptı.
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