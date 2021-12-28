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Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi ile "Husilerle mücadeleyi" görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi ile "Husilerle mücadeleyi" görüştü

28.12.2021 23:25
Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi ile "Husilerle mücadeleyi" görüştü

Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi yetkilileriyle Husilere karşı mücadelede safları birleştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi yetkilileriyle Husilere karşı mücadelede safları birleştirmenin yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in İslami eğilimli en büyük hareketi olan Islah Partisi yetkilileriyle bir araya geldiklerini duyurdu.

Al Cabir, başkent Riyad'da gerçekleştirilen görüşmede askeri ve siyasi bazı önemli meselelerin masaya yatırıldığını ve ateşkesi reddeden Husilere karşı mücadelede safları birleştirmenin öneminin vurgulandığını aktardı.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi ayrıca, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasının gerekliliğini de ele aldıklarını kaydetti

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanamamıştı.

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Suudi Arabistan, Islah Partisi, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi ile 'Husilerle mücadeleyi' görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Yemen'deki Islah Partisi ile "Husilerle mücadeleyi" görüştü - Son Dakika
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