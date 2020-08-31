Suudi Arabistanlı tutuklu kadın aktivist, açlık grevine başladı - Son Dakika

Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlerden Luceyn el-Hezlul'un açlık grevine girdiği belirtildi.

Suudi aktivistin kardeşi Lina el-Hezlul, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, anne ve babasının ablasını hapishanede ziyaret ettiğini ve ailesini telefonla aramasına izin verilmemesine tepki olarak Hezlul'un 6 gün önce açlık grevine başladığını öğrendiklerini ifade etti.

Lina Hezlul, ablasının sağlık durumunun kötü olduğunu aktardı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Mayıs 2018'de gözaltına alınmıştı

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.

Aralarında Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün de bulunduğu bazı insan hakları örgütleri, kadın haklarını savundukları belirtilen aktivistlerin, işkenceye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı.