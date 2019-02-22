Son Dakika Haberleri: Suudi Prenses, Sami Savatlı'nın İki Eserini Satın Aldı

Suudi Prenses, Sami Savatlı'nın İki Eserini Satın Aldı

34 dakika önce

Suudi prenses Al Anoud Bint Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, sanatçı Sami Savatlı'ya ait iki eseri kişisel sanat koleksiyonuna dahil etti.

Suudi Prenses, Sami Savatlı'nın İki Eserini Satın Aldı, System.String[]
Suudi prenses Al Anoud Bint Mishaal Bin Abdulaziz Al Saud, sanatçı Sami Savatlı'ya ait iki eseri kişisel sanat koleksiyonuna dahil etti.

Sami Savatlı'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Savatlı'nın çağdaş bir yorumla hayata geçirdiği ve hat sanatından ilham aldığı eserleri Orta Doğu'da ilgi görmeye başladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, sanatçı, eserlerde altın varak ve mürekkep kullandı. Derin mavi ve gold tonlarında, ahşap üzerine nakşedilen eserler de "Ya Allah" ve "Ya Fettah" yazıyor. Sami Savatlı'nın Esma-ül Hüsna serisinden olan eserlerdeki yoğun işçilik ve detaylardaki zenginlik göze çarpıyor.


Adını son olarak, Esma Sultan'da gerçekleştirilen Değerler Zirvesi'nde duyuran sanatçı, modern sanata geleneksel çizgileri taşıdığı ve öz değerlere sahip çıktığı için ödüle layık görülmüştü.


Sami Savatlı, eserlerinde doğu ile batıyı, klasik ile moderni harmanlayan stilini, cesur renkler ve zengin dokular üzerinden hayata geçiriyor.

Geleneksel sanatların birçoğundan referans alan sanatçı, hat sanatından ilhamla oluşturduğu son dönem eserlerinde; yağlı boya, akrilik, mürekkep ve altın kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:03 Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti Hayvanlara Eziyetin Önlenmesi İçin Araştırma Komisyonu Kurulacak

AK Parti'nin Meclis Başkan Adayı Mustafa Şentop Oldu Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Prenses, Sami Savatlı'nın İki Eserini Satın Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]