Suudi Telekom, Çinli Teknoloji Şirketi Alibaba'yla Bulut Hizmetleri Konusunda Ortaklık Yapacak - Son Dakika
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Suudi Telekom, Çinli Teknoloji Şirketi Alibaba'yla Bulut Hizmetleri Konusunda Ortaklık Yapacak

24.05.2022 11:51
Suudi Telekom, Çinli Teknoloji Şirketi Alibaba'yla Bulut Hizmetleri Konusunda Ortaklık Yapacak

RİYAD, 24 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Telekom Şirketi (STC), Riyad'da bir bulut hizmetleri şirketi kurmak üzere Çinli teknoloji devi Alibaba Grubu'yla bir ortak girişim kurdu.

RİYAD, 24 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Telekom Şirketi (STC), Riyad'da bir bulut hizmetleri şirketi kurmak üzere Çinli teknoloji devi Alibaba Grubu'yla bir ortak girişim kurdu. İlk aşamada 238 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılacağı duyuruldu. Suudi Basın Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre Suudi Yapay Zeka Şirketi, Suudi Bilişim Teknolojisi Şirketi ve eWTP Arabistan Teknoloji İnovasyon şirketlerinin ortaklığıyla Alibaba Bulut adıyla yeni bir şirket de kuruldu. Borsada işlem gören bir şirket olan STC, söz konusu firmanın bölgede bulut bilişim hizmet ve çözümlerine yönelik talepteki artışı karşılamak üzere kurulduğunu söyledi.

STC'ye göre firma, yerel şirket ve kurumların faaliyetlerini yüksek güvenlikli standartlarla dijitalleştirmelerine yardımcı olacak. Yatırımın yüzde 55'ine karşılık gelen 492 milyon Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 131 milyon ABD doları) tutarındaki finansman STC tarafından karşılanacak. Alibaba destekli yatırım şirketi eWTP, yüzde 27'lik hisseye sahip olurken Alibaba Bulut ise, yeni şirkete yüzde 10'luk hisseyle katılacak. Ülkenin Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Suudi Yapay Zeka Şirketi ve Suudi Bilişim Teknolojisi Şirketi'yse yüzde 4'lük hisseye sahip olacak.

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Kaynak: Xinhua

Bilişim, Yatırım, Telekom, Alibaba, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Telekom, Çinli Teknoloji Şirketi Alibaba'yla Bulut Hizmetleri Konusunda Ortaklık Yapacak - Son Dakika
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