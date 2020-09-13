"Suveyda" filminin görme engelli ozanı hem rol aldı hem de müzik yaptı - Son Dakika

"Suveyda" filminin görme engelli ozanı hem rol aldı hem de müzik yaptı

Ulusal bir televizyon kanalındaki yetenek programında güçlü hafızasıyla dikkati çeken Kayserili görme engelli Ersin Çimen, ünlü yönetmen Mesut Uçakan'ın kentte çektiği "Suveyda" filiminde hem bir ozanı canlandırdı hem de filmin müziğini yaptı.

Ulusal bir televizyon kanalındaki yetenek programında güçlü hafızasıyla dikkati çeken Kayserili görme engelli Ersin Çimen, ünlü yönetmen Mesut Uçakan'ın kentte çektiği "Suveyda" filiminde hem bir ozanı canlandırdı hem de filmin müziğini yaptı.

Doğuştan engelli 52 yaşındaki Çimen, Beşiktaş'a tutkusu, takımının 20-25 yıl önce oynadığı maçlardaki golleri, kartları hafızasında tutması ve sayılarla yaptığı şovlarla tanınıyor.

Çocuk yaştan itibaren yanından ayırmadığı bağlamasıyla çeşitli programlara katılan Çimen, son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından desteklenen, yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın yaptığı "Suveyda" filminde bir ozanı canlandırdı.

Galası ekim ayında yapılması beklenen ve 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarını anlatan "Suveyda" filminde aldığı rolle ilgili AA muhabirine konuşan Çimen, bağlı olduğu ajansın sahibinin Kayseri'nin ilçelerinde çekimi yapılan film için kendisini Uçakan'a önerdiğini söyledi.

Çimen, Kayseri'ye gelince Mesut Uçakan ile görüştüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Mesut Bey, benden kendimi anlatmamı istedi. Müzikteki 45 yılımı, sahnedeki 36 yılımı kendisiyle paylaştım. Konservatuardaki görevimden, yetiştirdiğim sanatçılardan konuştuk. Bana 'Sakal bırakır mısın' dedi. 'Hayırdır hocam' dedim, 'sakal bırakmanı istiyorum' dedi. 2019 yılının temmuzunda sakal bırakmaya başladım, ağustos sonuna doğru kostüm provasına çağırdılar, gittim. Filmde normalde müzikal anlamda bir şey yoktu. Ben bir meczubu canlandıracaktım. Kostüm provasından sonra Mesut Bey, çekimlere gelirken bağlamamı da getirmemi istedi. 'Sazını getir kafamda bir şey var' dedi. Normalda küçük bir rol gibi düşünülen şey aslında bir karakter rolüne dönüştü."

Küçük bir rol beklerken hem filmin müziğini yapma şansına sahip olduğunu hem de dikkati çeken bir rolde yer aldığını anlatan Çimen, sinemanın yeniden hayal kurmasına vesile olduğunu dile getirdi.

"Sahne tecrübem vardı ama sinema farklı bir sektör" diyen Çimen, şöyle devam etti:

"Sektör tecrübenizin olması gerekiyor, ben görsem de görmesem de seyirci beni görüyor, izliyor. O sahne rahatlığının olması lazım. Benim bu konuda şükrettiğim bir şey var, Allah'a şükür bir belleğim var. Sahnelerimde çok tekrar olmadı. Bana rolümdeki replikleri söylüyorlardı, çok tekrara gerek kalmadan sahneleri geçtim. Ezberleyip rolümü oynuyorum, hayat da zaten bir sinema, rolümüzü oynuyoruz. Filmde gezip dolaşan biraz beylik laflar eden meczup bir ozanı canlandırıyorum. Çekimler Kayseri'de bir aya yakın sürdü."

"Aşık Veysel'i oynamak isterim"

Çimen, filmde bağlamasıyla Aşık Sümmani'den ve Erzurum yöresinden türkü seslendirdiğini, müziklerinin fragmanda da yer aldığını aktardı.

İnsanın her zaman bir fazlasını hayal ettiğini dile getiren Çimen, "İçimde ukdedir, kendimi ona yakın hissettiğim için Aşık Veysel'i oynamak isterim. Mesut Uçakan çekse ben de Aşık Veysel'i oynasam ne güzel olur." diye konuştu.

Görme Engelli, Mesut Uçakan, Kayseri, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Suveyda' filminin görme engelli ozanı hem rol aldı hem de müzik yaptı - Son Dakika

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