Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu

29.06.2022 00:57
Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında yolda biriken suda mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında yolda biriken suda mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu. Sürücü ise mahsur kaldığı yerde aracını bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası'nda etkili olan yağış sonrasında bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Müslüm U. idaresindeki 34 DYT 241 plakalı otomobil, yol üzerinde biriken yağmur suyuna gömüldü. Aracını hareket ettiremeyerek burada mahsur kalan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Daha sonra sürücü, aracını olduğu yerden bırakarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve Dilovası Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, aracı çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarının ardından yol üzerinde biriken su tahliye edildi. Kiralık olduğu öğrenilen otomobil, şirket yetkilileri tarafından yoldan kaldırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, Fatih, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suya gömülüp mahsur kalan aracın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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