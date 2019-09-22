Suyun altında kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti
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Tanzanya'da ABD vatandaşı bir adam kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti. İlginç olay Tanzanya'nın turistik bölgelerinden Pemba Adası'nda yaşandı. Suyun altında bir kağıda yazılı mesaj ve yüzükle evlilik teklifi yapan Steven Weber, nefesi yetmeyince boğularak can verdi
Tanzanya'da ABD vatandaşı bir kişi kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti.
Olay Tanzanya'nın turistik bölgelerinden Pemba Adası'nda yaşandı. Steven Weber adlı şahıs okyanus kenarına inşa edilmiş odalardan birini kiralayarak kendisini pencereden izleyen kız arkadaşı Kenesha Antoine'a evlenme teklif etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:00
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