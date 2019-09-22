Son Dakika Haberleri: Suyun altında kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti
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Suyun altında kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti

31 dakika önce

Tanzanya'da ABD vatandaşı bir adam kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti. İlginç olay Tanzanya'nın turistik bölgelerinden Pemba Adası'nda yaşandı. Suyun altında bir kağıda yazılı mesaj ve yüzükle evlilik teklifi yapan Steven Weber, nefesi yetmeyince boğularak can verdi

Suyun altında kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti, System.String[]

Tanzanya'da ABD vatandaşı bir kişi kız arkadaşına evlilik teklif ederken boğularak hayatını kaybetti.


Olay Tanzanya'nın turistik bölgelerinden Pemba Adası'nda yaşandı. Steven Weber adlı şahıs okyanus kenarına inşa edilmiş odalardan birini kiralayarak kendisini pencereden izleyen kız arkadaşı Kenesha Antoine'a evlenme teklif etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tanzanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:00 
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Su altında evlilik teklif ederken boğuldu
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