Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı

05.06.2022 14:34

Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi.

Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselen Kahta Çayı'nda mahsur kalan 14 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, HES Barajı kapaklarının açılmasıyla Kahta Çayı'nın su seviyesi yükseldi. Tarihi Cendere Köprüsü'nde piknik yapmaya gelen vatandaşlar suyun yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 vatandaşı kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. Hayati tehlikenin yaşanmadığı olayada, vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı
Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı

YORUMLAR
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Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı Kahta Çayı'nda baraj kapakları açılınca mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı Esenyurt'ta yangın çıkan rezidansta mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı - Son Dakika
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