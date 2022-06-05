İhbar üzerine olay yerine ekipler bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahsur kalan 14 vatandaşı kaldıkları yerden halat yardımı ile kurtardı. Hayati tehlikenin yaşanmadığı olayada, vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baraj kapaklarının açılmasıyla sular yükseldi... Mahsur kalan piknikçiler böyle kurtarıldı - Son Dakika

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