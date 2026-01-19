Sydney\'de Köpek Balığı Saldırıları

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde köpek balıkları 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa saldırdı.

ABC News'ün haberine göre, Sydney'in doğusunda 12 yaşındaki bir çocuk köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıda, her iki bacağından da ağır yaralanan çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gün içerisinde, Sydney'in kuzeyinde yer alan Dee Why Plajı'nda bir köpek balığı 11 yaşındaki bir çocuğun sörf tahtasını ısırdı. Çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve köpek balıklarının yerini tespit etmek amacıyla dronlarla çalışmaların başlatıldığını açıkladı.