SYKP'den Barış Akademisyenlerine Destek

(ANKARA) - Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP), 10 yıl önce bugün yayımlanan "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi nedeniyle ihraç edilen akademisyenler için, "Onların savaş politikalarına ve faşizme karşı onurlu direnişleri, hepimize cesaret ve güç vermeye devam etmektedir. Türkiye'de ve bölgemizde demokrasi ve barış yerleşene kadar birleşik mücadelemiz sürecektir" açıklaması yaptı.

SYKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10 yıl önce bugün "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisi yayımladıkları için ihraç edilen "Barış İçin Akademisyenler"e destek verilerek, şöyle denildi:

"2015 sonbaharında Kürt şehirlerinde devletin kontrolsüz güç kullanarak ve mahalleleri ablukaya alarak insan hayatını hiçe sayması, bilim insanlarını hem toplumsal sorumluluklarının gereği hem de insani doğal bir tepki olarak 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bir bildiri yayımlamaya mecbur bırakmıştı. Bundan tam 10 yıl önce 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin acil barış talebi olan bildiri, hemen dönemin başbakanı R.T. Erdoğan'ın hışmına uğradı. Erdoğan'ın ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırısı imzacıların sayısını çoğalttı. Kısa süre içinde imzacı barış akademisyeni sayısı 2 bin 212'ye ulaştı. Bu barış bildirisi aynı zamanda onlarca yeni barış çağrısının da fitilini ateşlemişti.

AKP faşizmi, barış imzacılarını hedefe koydu. Kraldan çok kralcı medya ve mahkemeler, barış imzacılarını 'sivil ölüme' mahküm ettiler. 15 Temmuz sonrası, KHK'lar ile yüzlerce akademisyen üniversitelerden ihraç edildi. Özel üniversitelerde çalışanlar işten atıldı. Hukuksuz şekilde pasaportlarına el konuldu. İş bulamadılar. Gözaltına alınanlar, cezaevine konulanlar bile oldu. Maalesef barış akademisyeni Mehmet Fatih Tıraş bu şartlara dayanamayarak intihar etti. OHAL komisyonu işe dönme taleplerinin tümünü reddetti. AYM'nin kararına rağmen idare mahkemeleri hala olumsuz kararlar vermeye devam ediyor. İmzacıların büyük kısmı işlerine dönemedi. Danıştay bağlayıcı bir karar almadı. Hükümetin öfkesi dinmedi.

SYKP, dün olduğu gibi bugün de barış akademisyenlerinin yanındadır. Onların savaş polikalarına ve faşizme karşı onurlu direnişleri, hepimize cesaret ve güç vermeye devam etmektedir. Türkiye'de ve bölgemizde demokrasi ve barış yerleşene kadar birleşik mücadelemiz sürecektir. Barış, hemen şimdi."