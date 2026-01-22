Szymanski Fenerbahçe'ye Veda Etti

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, kulübe ve sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.

Szymanski, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün benim için veda etme zamanı. Kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma şansını verdiği için teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüpte çalışan herkese günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki tüm taraftarlara yani takımın kalbine her maçta olan desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum, gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla 1 kez Süper Kupa zaferi yaşayan Szymanski, 134 maçta 22 gol attı.

Polonyalı oyuncunun, Fransız ekibi Rennes'e transfer olması bekleniyor.