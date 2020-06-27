TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın" - Son Dakika

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın" -Bazı gazete ve TV kanallarında vücut direncini arttıran ham Propolis'in içinde kurt olduğu iddialarına sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının AR-GE'lerini para ile satmamalarını istedi.

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

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-Bazı gazete ve TV kanallarında vücut direncini arttıran ham Propolis'in içinde kurt olduğu iddialarına sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının AR-GE'lerini para ile satmamalarını istedi.

MUĞLA - Kovid-19 salgınında vücut direncini arttıran en önemli besin kaynakları arasında gösterilen arı ürünleri ile ilgili bazı TV kanallarına çıkan bilim insanlarının özellikle ham Propolis içinde kurt olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının çalışmalarını para ile satması durumumda firmaların esiri olacağını söyledi.

"Vücut direncini arttıran tek ürün arı ürünleri"

TAB Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada olduğu gibi bu yeni tip korona virüs nedeniyle vücut direncini artırmak amacıyla kullanılan tek şey arı ürünleri. Dünya ve ülkemizdeki üniversitelerin ortak çalışmaları sonucunda çıkan sonuç, özellikle bal, arı sütü polen ve Propolis ön plan çıktığı görülmektedir. Üretim noktasında arıcılar da elinden gelen her şeyi de yaptıklarını ifade edebiliriz Türkiye Arıcılar Birliği olarak" dedi.

"Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

Bazı gazete ve televizyonlarda fütursuzca, arıların yaptığı üretimin çok batık olduğunu ve kalitesiz olduğu yönünde ifadelerin olduğunu açıklayan Şahin, "Bunlar bilim insanlarına yakışmayacak bir ifadedir. Bir bilim insanı Propolis için laboratuvarda her yönüyle çalışıyor mu ki, üretilen ham propolislerin kurtlu olduğunu ifade ediyor. Propolisin içinde hiçbir şekilde kurt olmaz. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum bu tür bilim adamlarına. Biliminizi ve Ar-Ge'nizi sakın para ile satmayın. Yaptığınız bilimsel çalışmayı, para ile satarsanız firmaların esiri olursanız, sokakta gezemezsiniz. 72 bin arıcı sizin yakanıza yapışır. Ham bal konusunda bir bayanın yetkisizce, ham balın içersinde bir sürü posa olduğunu ifade etmesi ve bununla ilgili olarak da hukuksal boyunu çalışıyoruz" dedi.

"Eczaneler referans olamaz"

Devletin propolis ürününü nerede satılacağı yönünde karar vereceğini açıklayan Şahin, "Türk halkına şunu ifade ediyorum, Türkiye'de üreticiye özelikle 80 ilde bulunan birliklerimize güvensinler. Eczaneler bu konuda referans olarak gösteremez. İlki eczanelere satılacak diye bir kural yok. Devlet bu balların nerede satılacağına karar verir, bu karar çerçevesinde ürünler satılır. Bir bilim adamı olarak eczaneyi referans gösterirseniz, siz bir firmanın tesiri altında kalmış olursunuz. Propolis alkol, su ve bazı yağlarda arındırılır. Sizler bir eczaneden alın derseniz, sizler bir firmanın silahşörlüğünü yapmış olursunuz" dedi.

Propolis, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:02 Kaynak: İHA

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