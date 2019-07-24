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Tabiat parkında çalışmalar devam ediyor

14 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında Bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında Bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölbaşı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle sürdürülen çalışmaların bir an bitmesi için ekipler yoğun mesai harcıyor. Çalışmaları en kısa zamanda bitirerek Gölbaşı'na yakışır bir mekan haline gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımıza aciliyet sırasına göre başladık. Gölbaşı ile bütünleşmiş bölgenin en güzel tabiat parkı olan Gölbaşı gölleri tabiat parkında bazı yerlerde çökmeler meydana gelmişti, fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bunların onarımına ivedilikle başlandı. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz ise parkın rutin temizlik işlemlerini titizlikle sürdürüyor. İlçemize yakışır bir mekan olması için çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN
Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, İskender Yıldırım, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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