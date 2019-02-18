AK Parti
ve MHP
'nin ittifak yaptığı Erzurum
'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen AK Partili mevcut belediye başkanı Mehmet Sekmen
, Erzurum'da İl Seçim Kuruluna resmi adaylık başvurusunu yaptı.
Erzurum Adliye binasındaki İl Seçim Kuruluna AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz
, Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş
, ilçe belediye başkan adayları
ve partililerle gelen Sekmen, resmi olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.
Sekmen, burada yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın bu seçimde de iş birliğini sürdüreceğini hatırlatarak, "Bu iki partinin ittifakıyla hem seçim çalışma sürecinde hem de seçim sonrası 5 yıl boyunca yapacağımız hizmetlerle tabiri caizse Erzurum'u yerinden oynatacağız." ifadelerini kullandı.
Güçlü iktidarların güçlü hizmetler yaptığının altını çizen Sekmen, "Bizler Erzurum'u kalkındırmak, geliştirmek ve güzelleştirmek üzere bir yola koyuluyoruz, Allah bizi mahcup etmesin. Mevlam başta bendeniz olmak üzere başkanlık görevi üstlenecek olan kardeşlerim ve meclis üyelerimizi utandırmasın." şeklinde konuştu.
Sekmen, 2014'te başlattıkları "yerel kalkınma" hamlesinin bugün meyve verdiğini belirterek, "Yapacağımız hizmetlerle inşallah turizmde, hayvancılıkta, organik tarımda ve sanayide şehrimizin adını hem Türkiye
'de hem de dünyada duyurmaya devam edeceğiz." dedi.
"Türkiye tarihinde hiç bu kadar zor bir seçim yapmamıştır"
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz ise yerel seçimlerin önemini vurgulayarak, "Türkiye tarihinde hiç bu kadar zor bir seçim yapmamıştır. İki parti bu zor durumda bir araya gelerek ülkenin birlik ve beraberliğinin çatısının muhafaza edilmesi için bir araya gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Toplumun her kesimine hitap edecek adayları seçmeye özen gösterdiklerini kaydeden Öz, "AK Parti fevkalade kadirşinas bir partidir. Hizmet eden hiç kimseyi unutmaz, yeri geldiğinde de en güzel şekilde onu değerlendirir. Önümüzdeki seçimlere biz bu duygu ve ruh haliyle giriyoruz." diye konuştu.
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş da MHP'nin teşkilat ve taban olarak sahada olduğunun altını çizerek, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve Erzurum'un 20 ilçesindeki tüm belediye başkan adaylarına MHP olarak Allah'tan başarılar diliyorum. Çalmadığımız kapı kalmayacak ve başarıya ulaşacağız." dedi.