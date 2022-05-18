Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor - Son Dakika
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Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor

18.05.2022 11:57
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor

İZMİR'de yaşayan mobilya ve dekorasyon ustası İsmail Güven (56), 20 yıl önce ara verdiği resim çalışmalarına emekli olunca geri döndü.

İZMİR'de yaşayan mobilya ve dekorasyon ustası İsmail Güven (56), 20 yıl önce ara verdiği resim çalışmalarına emekli olunca geri döndü. Sattığı tablolarının gelirini hasta çocuklara bağışlayan Güven, 11 Haziran'da açacağı  'Cumhuriyet'in 99'uncu yılında 99 eser' isimli ilk sergisinin gelirini de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) bağışlamaya hazırlanıyor.

Mobilya imalatçısı, evli İsmail Güven, 20 yıl ara verdiği resim sanatına, emekli olduktan sonra geri döndü. Eşi Hacer Güven'in kanser hastalığına yakalanmasının ardından sağlık konusunda hassasiyeti artan Güven, bir etkinlikte satışa çıkardığı tablolarından elde ettiği geliri Dubai'de tedaviye başlayan SMA Tip 2 hastası 3,5 yaşındaki Defne Işıkdere için yürütülen kampanyaya bağışladı. Tedaviyle yaşadığı gelişimini takip ettiği Defne'nin sağlığına kavuşması umudu, Güven'e ilham oldu. Tablolarından elde ettiği geliri, sosyal sorumluluk bilinciyle hasta çocuklar için bağışlamaya karar veren Güven, 11 Haziran'da açacağı ilk sergisinin gelirini de LÖSEV'e bağışlamaya hazırlanıyor.

İşletme mezunu olduğunu ve resim yapmaya lise yıllarında başladığını anlatan Güven, "Resime 20 yıl ara verdim. İşin telaşı nedeniyle resim benim için bir hobi olarak kaldı. Pandemide ise bu hobimi profesyonelliğe taşımaya karar verdim. Kahvehanelerde vakit geçirecek biri değilim. Çocuklarıma bir imza bırakmak istiyorum. Yaklaşık 200 tablom var. Çoğunu hediye ettim" dedi.'DEFNE İLHAM KAYNAĞI OLDU'Kanser tedavisi gören eşi Hacer Güven'in durumunun sağlık konusundaki hassasiyetini artırdığını ifade eden Güven, 2 kızı ve 1 torunu olduğunu belirterek, özellikle hasta çocuklar için daha fazla şey yapmak istediğini kaydetti.Günde ortalama 10 saat resim yaptığını anlatan Güven, şöyle devam etti: "Eşim sağlık personeliydi, rahatsızlığından sonra emekli oldu. Bana her konuda çok destek oluyor. Evin salonunu bana tahsis etti. Belediyenin düzenlediği bir etkinlikte tablolarımı satışa çıkarmıştım. Bir gençlik grubunun satın aldığı tablomun gelirini SMA hastası Defne için bağışladım. Defne'nin ilacını aldıktan sonra fizik tedaviyle hızla toparlandığını fotoğraflarından görüyorum. Bu bana ilham oldu. 11 Haziran'da Buca Kültür Merkezi'nde ilk sergimi açacağım. Kendi eserlerimden oluşan 'Cumhuriyet'in 99'uncu yılında 99 eser' isimli sergimin gelirini LÖSEV'e bağışlayacağım. LÖSEV'den sonra kimsesiz çocuklar için de sergi açmak istiyorum. Para değil, birilerinin hayatına dokunmak benim için daha önemli."

Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
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Kaynak: DHA

İsmail Güven, Haziran, Emekli, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

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