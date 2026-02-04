Tacikistan'a 61,7 Milyon Dolar İnsani Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tacikistan'a 61,7 Milyon Dolar İnsani Yardım

04.02.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tacikistan, 2025'te 47 ülkeden 61,7 milyon dolar insani yardım aldı, geçen yıla göre %43,5 azaldı.

Tacikistan, geçen sene 61,7 milyon dolar değerinde insani yardım aldı.

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, 2025'te ülkeye 47 ülkeden 61,7 milyon dolar değerinde insani yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, geçen sene ülkeye ulaşan yardımların toplam değerinin bir önceki seneye kıyasla yüzde 43,5 oranında azaldığı ifade edildi.

2025'te ülkeye ulaşan 22,7 bin ton miktarındaki insani yardımların, aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, Tacikistan'a insani yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 35,6'lık payla Çin'in ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi yüzde 24,4'lük payla ABD, yüzde 8,2'lik payla Rusya ve yüzde 7,9'luk payla Hollanda'nın izlediği aktarıldı.

2024'te Tacikistan'a, dünyanın 51 ülkesinden 110 milyon dolar değerinde insani yardım ulaşmıştı.???????

Kaynak: AA

Tacikistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tacikistan'a 61,7 Milyon Dolar İnsani Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:33:02. #7.11#
SON DAKİKA: Tacikistan'a 61,7 Milyon Dolar İnsani Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.