Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor - Son Dakika

Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor

25.10.2020 13:14
Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor, System.String[]

SAMSUN'da, 2 yıl önce Tacikistan uyruklu ve işitme engelli Zarina Saidova'nın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak polis tarafından aranan vatandaşı erkek arkadaşı R.R., hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

SAMSUN'da, 2 yıl önce Tacikistan uyruklu ve işitme engelli Zarina Saidova'nın (38) evinde ölü bulunmasıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak polis tarafından aranan vatandaşı erkek arkadaşı R.R., hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkartıldı.

İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda bir apartmandaki dairede yalnız yaşayan Zarina Saidova'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, eve gelerek kapıyı çaldı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerini bildirildi. Olay yerine gelen ve eve giren ekipler, çıplak haldeki Saidova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerde kadının banyoda boynuna çamaşır ipi dolanarak öldüğü tespit edildi. Yaklaşık 2 haftalık olduğu belirlenen Zarina Saidova'nın cesedi, otopsi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Saidova'nın cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan olay sonrası cinayet şüphesi üzerine soruşturmayı sürdüren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Saidova'nın aynı uyruklu erkek arkadaşı R.R.'nin olaydan 2 gün sonra Tacikistan'a gittiğini belirledi. Otopside, Saidova'nın ölümünün normal olmadığı, vücudunda boğuşmadan kaynaklanan izlerin olduğu ve olayın baş şüphelisinin R.R., olduğu saptandı. Interpol'ün, Türkiye'nin talebiyle R.R, hakkında kırmızı bülten çıkardığı belirtildi.


Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor
Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor

Kırmızı Bülten, Cinayet, Erkek, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Tüm yasakları bir bir deldiler! Koronaya davet çıkaran gece kulübünde skandal görüntüler İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım         
13:12
Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor         
12:19
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi         
11:26
Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu Manisa'da halkı tedirgin eden görüntü! Fay hattında dev yarıklar oluştu         
10:43
Nihat Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız         
10:27
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 13:35:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tacikistanlı kadının cinayet zanlısı erkek arkadaşı kırmızı bültenle aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei