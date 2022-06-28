Taciz iddiasına meydan dayağı - Son Dakika
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Taciz iddiasına meydan dayağı

28.06.2022 22:57

Taciz iddiasına meydan dayağı Van'da kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsı önüne gelen yumrukladı Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat darp edildi.

Taciz iddiasına meydan dayağı

Van'da kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsı önüne gelen yumrukladı

VAN - Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen şahıs, kalabalık tarafından tekme tokat darp edildi.

Kentin en işlek caddesinde bir şahsın kadın fotoğrafı çekerek taciz ettiğini iddia eden kalabalık, şahsın etrafını sardı. Şahıs onlarca kişi tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Darp edilen şahıs yine başka bir grup tarafından kurtarılarak alışveriş merkezine götürüldü. Şahıs daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Yumruklar havada uçuştu

Vatandaşların şahsı darp ettiği olay cep telefonu kameralarına yansırken, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından da paylaşıldı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın bir şahsı tekme tokatlarla darp ettiğini görüldü.

İkinci taciz iddiası

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde yabancı uyruklu bir turist, 15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun görüntülerini çektiğini düşünen vatandaşlardan meydan dayağı yemişti. Emniyet tarafından hastaneye götürülen ve daha sonra yapılan çalışmada şahsın telefonunda herhangi bir fotoğraf ve videoya rastlanmamıştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiasına meydan dayağı - Son Dakika

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