TACİZ MAĞDURU LİSE ÖĞRENCİSİNE PSİKOLOJİK DESTEK - Son Dakika

– İSTANBUL Anadolu Adliyesi Adli Destek Hizmet Müdürlüğü, cinsel istismar soruşturması mağduru lise öğrencisine psikolojik destek sağladı. Taciz suçlamasıyla tutuklanan sanığın, mahkemede mağdur çocukla yüz yüze gelmemesi için adli görüşme odasının kullanılması amacıyla başvuru da yapılacak.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Botaş Parkı'nda geçtiğimiz şubat ayında 17 yaşındaki lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen şüpheli Suat K. (38) 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ise yaşadığı travmanın ardından parkta tacize uğrayan lise öğrencisiyle görüşerek psikolojik destek hizmeti sunmayı teklif etti. Mağdur çocuğun psikolojik destek almak istediği ancak, önce ailesiyle görüşeceği öğrenildi. Ailenin izin vermesi üzerine mağdur lise öğrencisine psiko-sosyal destek hizmeti sağlandı.

SANIK İLE MAĞDUR ÇOCUK MAHKEMEDE YÜZ YÜZE GELMEYECEK

Öte yandan taciz soruşturmasıyla ilgili dava açılması sonrası, mahkeme aşamasında lise öğrencisi mağdurun sanık ile duruşma salonunda bulunmaması için, yine

Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine bağlı adli görüşme odasında ifadesinin alınması için başvuru yapılacağı bildirildi. Bu şekilde mağdur çocuğun, sanıkla yüz yüze gelmesi engellenmiş olacak.

- İstanbul