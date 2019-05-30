Son Dakika Haberleri: Taçsız Kral, Emre Akbaba'yı uyardı
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Taçsız Kral, Emre Akbaba'yı uyardı

32 dakika önce

Türk futbolunda 'Taçsız Kral' lakabıyla bilinen Metin Oktay, temsili olarak canlandırılarak milli futbolcu Emre Akbaba ile Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri uyarmak amacıyla reklam filminde buluştu.

Taçsız Kral, Emre Akbaba'yı uyardı, System.String[]
Türk futbolunda 'Taçsız Kral' lakabıyla bilinen Metin Oktay, temsili olarak canlandırılarak milli futbolcu Emre Akbaba ile Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri uyarmak amacıyla reklam filminde buluştu.

Turkcell'in yeni kampanyasında Taçsız Kral Metin Oktay direksiyon başında cep telefonu kullanımından kaynaklanan kazalara dikkat çekmek ve hayatları kurtarmak için sürücüleri uyardı. Kampanyanın duyurulması için hazırlanan reklam filminde temsili olarak canlandırılan Metin Oktay ile milli futbolcu Emre Akbaba rol aldı. 9 günlük bayram tatili öncesi sürücüleri uyarmayı amaçlayan reklam filminde Metin Oktay, araç kullanan Emre Akbaba'yı uyararak olası bir kazanın önlenmesini sağlıyor. Reklam filmi "Yoldayken bırakın o telefonu" diyen bir mesaj ile sona eriyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
Metin Oktay, Emre Akbaba, Spor
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