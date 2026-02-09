TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti - Son Dakika
TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: Hemşire Hayatını Kaybetti

09.02.2026 19:58
TAG Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı kazada hemşire Hüsnüye Selvi de yaşamını yitirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı ve 2 kişinin öldüğü trafik kazasında, yaralanan hemşire Hüsnüye Selvi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine gidiş yönünün 10. kilometresinde, 30 Ocak'ta 10 aracın karıştığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasında yaralanan hemşire Hüsnüye Selvi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Selvi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine gidiş yönünün 10. kilometresinde, 30 Ocak'ta 10 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

