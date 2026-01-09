TAG Otoyolu'nda Tır Yangını

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü'nde yanan tırda söndürme çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu'nda Osmaniye yönünden gelen İran uyruklu A.B. idaresindeki 12 AB 521 plakalı tırın dorsesinde, Nurdağı Viyadüğü'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tır nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü şekilde veriliyor.
