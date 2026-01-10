TAG Otoyolunda Bebek Bezi Yüklü Tır Yangını - Son Dakika
3-sayfa

10.01.2026 09:06
Nurdağı Viyadüğü'nde bebek bezi yüklü tır yandı, trafik durdu. Yangın kontrol altına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde bebek bezi yüklü bir tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle, gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. kontrolündeki 12 AB 521 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeye bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrası önce kontrol altına alındı, sonra da söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

