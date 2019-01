Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Şahin , Can Mavisu, Musa Kazım Çetin Gaziantep Basketbol: Greene 5, Orhan Hacıyeva, Vasiliauskas 17, Jekiri 16, McKissic 10, Murat Göktaş 3, Berisha, Tomas 5, Can Uğur Öğüt Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 15, Douglas 12, Diebler 5, Evans 12, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Mustafa Baygül 3, Emircan Koşut , Berk Demir, Kidd 2, Peiners 91. Periyot: 14-13Devre: 27-303. Periyot: 46-47Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 65-62 yendi.Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçen Gaziantep Basketbol, maçın ilk çeyreğini 14-13 önde bitirdi.İkinci çeyrekte ise rakibinin pota altında hatalar yapan ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Vasiliauskas ve Jekiri ile skora denge getirmeye çalıştı. Ancak Darüşşafaka Tekfen, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık vererek maçın ilk yarısını 30-27 önde tamamladı.Maçtan kopmayan ev sahibi ekip, 3. periyodun 2. yarısına başlarken Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayıyla 38-37 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen 3. çeyreği de Darüşşafaka Tekfen 47-46 önde bitirdi.Çekişmenin arttığı son çeyrekte ise Gaziantep ekibi, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık verdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken Vasiliauskas'ın üçlük atışıyla skoru 59-55'e getiren Gaziantep Basketbol, 4 dakika boyunca sayı üretemeyince konuk ekip 63-59 üstünlük kurdu. Gaziantep ekibi Tomas'ın dış atışıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da Darüşşafaka Tekfen, sahadan 65-62 galip ayrıldı.