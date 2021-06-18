Üye Girişi
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha - Son Dakika

Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha

18.06.2021 18:09
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha, System.String[]

Şahinbey Belediyesi gençlerin daha rahat spor yapabilmeleri için Emine Fevzi Uslu İlkokuluna yaptığı halı sahayı hizmete açtı.

Şahinbey Belediyesi gençlerin daha rahat spor yapabilmeleri için Emine Fevzi Uslu İlkokuluna yaptığı halı sahayı hizmete açtı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken Emine Fevzi Uslu İlkokuluna yaptığı halı sahanın açılışını gerçekleştirdikten sonra öğrencilerle penaltı atışı yaparak masa tenisi oynadı.

"Gençlerimiz için seferber oluyoruz"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey İlçesi'nde başarılı ve mutlu çocukların olmasını istediklerini belirterek, "Şahinbey Türkiye'nin en büyük İlçelerinden ve tüm sorunlarına çok güçlü paydaşlarıyla çözümler üreten bir ilçe. Özellikle Şahinbey Belediyesi çocuğun hayata gelişinden, eğitim hayatına başladığı ilk andan ortaokul ve liseye kadar hayatın tüm alanlarına dokunuyor. Şahinbey'deki çocuklarımızın akademik olarak LGS'de daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Eğitimin veli, okul ve öğretmen olmak üzere üç ayağı var. Bu noktada özellikle velilerimizin çocuklarına sahip çıkmaları gerekiyor. Bizler kamu olarak çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz. Şahinbey'de mutlu çocukların olmasını istiyoruz. Mutlu olan çocuğun öğreneceğine ve başarılı olacağına inanıyoruz. Eğitimde ve spor faaliyetlerinde başarılı bir nesil hayal ediyoruz ve bu hayalimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu tesislerimizin açılışına vesile olan kıymetli Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitime yatırımlarımız devam edecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "Akkent Mahallesi bizim kurduğumuz ve çocuğumuz gibi olan hızla büyüyen, gelişen bir mahallemiz. Akkent Mahallemize iki tane okul, spor köyü, bir tane yurt, taziye evleri, pazaryeri, cami ve parkların yanı sıra Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ni yaptık. Ayrıca 40 bin metrekare inşaat alanı olan kütüphanede Akkent Mahallemizde olacak. Okullarımıza spor alanları ve halı sahalar yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bu hizmetleri yaparsak Şehirler kalkınır ve gençlerimizin önü açılır. Eğitim alanında 5 okul yaptık. İki okulumuzun da inşaatı devam ediyor. Onları da tamamladığımızda yaptığımız okul sayısı 7 olacak. Bunların yanı sıra öğrencilerimize ana sınıfından başlayarak yıllardan beri eğitim malzemeleri veriyoruz. Anasınıfı ve İlkokul öğrencilerimizin tamamına sağlıklı beslenmeleri için beslenme kabı dağıttık. Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin tamamına spor ayakkabısı dağıtmaya devam ediyoruz. Okullarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızla imzaladığımız protokol çerçevesinde 60 tane Z kütüphanesi yapıyoruz. Bunların yanı sıra pandemi döneminde 51 bin tablet dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizin ve çocuklarımızın önünü açarak gelişimlerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Şahinbey İlçe Kaymakamımız Tahir Şahin'e, Büyükşehir Başkan Vekilimiz Mehmet Berk'e, İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Başkanımız ihtiyaç olan tüm okullara destek sağlıyor"

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey Belediyesi'nin eğitimin kalkınması adına her zaman imkan ve destek sağladığını belirterek, "Bu halı saha ilerde belki de Milli Takımımıza kazandırılacak çocukların yetişmesi için önemli bir zemin teşkil edecek. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu 'kaç okulda halı saha ihtiyacı varsa biz onları yapalım' dedi. Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna ve öğrenci kitlesine sahip olan Şahinbey İlçesi'nde yönetilmesi en zor olan bir ilçeyi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun sayesinde kolay bir hale getirdik. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

"Başkanımızın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz"

Emine Fevzi Uslu İlkokulu Okul Müdürü İrfan Bal, Şahinbey Belediyesinin eğitime önemli desteklerde bulunduğunu belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her zaman eğitimin yanında olduğunu göstermiş desteğini öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize her zaman hissettirmiştir. Okulumuza yapmış olduğu halı sahadan dolayı kendisine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca eğitime destek veren Şahinbey İlçe Kaymakamımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha
Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Hisarcık, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi 19:51 Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi Tekne hayranlığını 19:21 Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor 19:13 Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi 18:39 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı 18:06 Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun 15:42 Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem Marmaris'te 4,1 büyüklüğünde deprem         
20:07
Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası Marmara Denizi'nin kabusu korkutucu boyutlara ulaştı! İşte 5 maddede deniz salyası         
19:50
Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı         
19:23
FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi FETÖ'nün sivil sorumlusu Kemal Batmaz'ın eşi tahliye edildi         
19:14
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti         
18:57
Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü         
18:25
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış         
15:30
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 20:23:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahmazoğlu'ndan eğitime bir destek daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement