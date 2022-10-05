İran, Ukrayna'da Kullanılmak Üzere Rusya'ya İnsansız Hava Aracı Gönderdiğini Yalanladı - Son Dakika
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İran, Ukrayna'da Kullanılmak Üzere Rusya'ya İnsansız Hava Aracı Gönderdiğini Yalanladı

05.10.2022 12:42
İran, Ukrayna'da Kullanılmak Üzere Rusya'ya İnsansız Hava Aracı Gönderdiğini Yalanladı

TAHRAN, 5 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden Salı günü yapılan açıklamayla İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı (drone) gönderdiğini yalanladı.

TAHRAN, 5 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden Salı günü yapılan açıklamayla İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı (drone) gönderdiğini yalanladı. Bakanlığın internet sitesinde Kenani'nin, "İran İslam Cumhuriyeti, Ukrayna'daki çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya'ya (İran) insansız hava araçlarının teslim edildiğine dair yayınlanan haberleri asılsız olarak değerlendirmekte ve teyit etmemektedir" şeklindeki sözlerine yer verildi. Kenani, "(Ukrayna'daki) çatışmaların başlangıcından bu yana her zaman aktif tarafsızlık ve savaş karşıtlığı yönünde ilkeli ve net politikamızı ilan edip iki taraf arasındaki ihtilafların siyasi ve şiddetten uzak şekilde çözüme kavuşturulması gereğinin altını çizdik" ifadelerini kullandı. Kenani ayrıca İran'ın her zaman farklılıkların diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğini tekrarladığını vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran, Ukrayna'da Kullanılmak Üzere Rusya'ya İnsansız Hava Aracı Gönderdiğini Yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, Ukrayna'da Kullanılmak Üzere Rusya'ya İnsansız Hava Aracı Gönderdiğini Yalanladı - Son Dakika
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