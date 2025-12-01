Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu - Son Dakika
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

01.12.2025 17:31
İran'ın başkenti Tahran'da tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliği yaşamı durma noktasına getirdi. Yetkililer, yarın için okulların ve tüm resmi kurumların tatil edildiğini duyurdu. Kentte eğitimin bir günlüğüne uzaktan yapılacağı açıklanırken, halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde uyarılar peş peşe geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

EĞİTİM UZAKTAN YAPILACAK

İran basını, Tahran Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, yüksek seviyelerde devam eden hava kirliliği nedeniyle Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği belirtildi.

Karar kapsamında eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:55
