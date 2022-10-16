Tahran'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki sokaklar hareketlendi - Son Dakika
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Tahran'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki sokaklar hareketlendi

16.10.2022 00:40
Tahran'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki sokaklar hareketlendi

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın üzerine bölgede hareketli anlar yaşandı.

Hapishanede çıkan yangının ardından sosyal medyadan, mahkumlara dönük olumsuz bir müdahalenin yaşanmasına engel olmak için hapishane çevresinin boş bırakılmaması çağrıları yapılması üzerine çevrede yaşayanlar ile başka bölgelerden gelenler sokakları doldurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, slogan atan göstericilere bazı kişilerin evlerin pencerelerinden sloganlarla destek verildiği görüldü.

Yadigarı İmam Bulvarı'nda uzun kuyruklar oluşturan araçlar korna çalarak tepki gösterirken hapishane civarında trafik durma noktasına geldi.

Bazı göstericiler Evin Hapishanesi'ndeki yangını protesto etmek için hükumet reklamlarının yapıldığı billboardları ateşe verdi.

Hapishanenin olduğu alandan gelen şiddetli patlama ve silah sesleri yakın çevrede de duyuldu.

Öte yandan sosyal medyada, şehrin birçok bölgesinden güvenlik kuvvetlerinin hapishane bölgesine gönderildiği haberleri yer aldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA da Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bölümde tutuklular ile gardiyanlar arasında çıkan çatışmada 8 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tahran'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki sokaklar hareketlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahran'ın Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası bölgedeki sokaklar hareketlendi - Son Dakika
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